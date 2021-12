ICPE Conseil, au service de la Seine-et-Marne et des entreprises

Pierre-Louis Causse, diplômé d'une école de commerce, met à profit 23 ans d'expérience, acquise au sein de diverses sociétés intervenant spécifiquement dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Comme il le précise, « Je suis arrivé dans ce secteur d'activité par opportunité. J'ai créé cette société parce que j'avais constaté un manque de spécialistes intervenant sur la frange rurale est et sud de la Seine-et-Marne et de l'Essonne. Je souhaite apporter mes compétences et mes expériences afin de professionnaliser la démarche de transaction en immobilier d'entreprise sur ces territoires ruraux qui sont surtout maitrisés par les agences immobilières locales. Ce sont des territoires travaillés par mes confrères dans le domaine du logement et qui n'ont pas la méthodologie et le portefeuille clients susceptibles de louer ou acheter les biens en portefeuille. Leur activité principale est la vente de logement et non d'ateliers ou de terrains industriels. Ce qui est l'inverse de l'activité d'ICPE Conseil qui n'intervient pas du tout dans les logements. Il y a donc une complémentarité ». Selon lui, « Le monde de l'immobilier d'entreprise est beaucoup plus complexe dans le sens où chaque entreprise a un besoin très spécifique en fonction de sa taille, son activité, ses contraintes industrielles. L'immobilier d'entreprise permet de réfléchir aux solutions existantes les plus proches par rapport aux cahiers des charges exprimés. »

Le Sud et l'Est franciliens

La zone de prédilection d'intervention d'ICPE Conseil est le Sud et l'Est franciliens à la frange de la Francilienne, sur un territoire rural néanmoins industriel avec l'existence de zones d'activités importantes composées de pôles urbains comme Sénart, Fontainebleau et Montereau, Nemours, Provins, Brie Comte Robert ou encore Ozoir-la-Ferrière. Cette société intervient également auprès des collectivités locales pour apporter son expertise du marché local et son aide au développement économique en mettant en relation des investisseurs prêts à s'engager sur des programmes multi-utilisateurs.

« Nous chapeautons la partie sud-est de la Seine-et-Marne » poursuit le dirigeant. « J'interviens également sur le Sud de l'Essonne qui pour moi est une zone plus insérée dans le Grand Paris avec des axes routiers structurants (RN 20/ A6) et des zones d'activités plus concentrées. Les zones d'activités de ce secteur de Seine-et-Marne sont plus essaimées, lié à l'histoire rurale de la Seine-et-Marne. »

Cette année où Pierre-Louis Causse a renforcé les équipes en recrutant un apprenti en alternance pour l'épauler et continuer à se développer. « Je vais être amené à embaucher encore car c'est un secteur qui a besoin de conseillers qui sont spécialisés et professionnels dans leur approche et dans leur présentation. Il y a besoin d'accompagner les entreprises dans leur projet. On a vendu dernièrement un bâtiment sur le territoire de Mormant à une entreprise industrielle qui était trop à l'étroit dans ses locaux avec un besoin d'extension. En 2019, je ne ressens pas d'accélération pour notre activité. Il y a un marché soutenu. Il n'y a pas plus de recherches que les années précédentes »

Le gérant conclut : « On est présent dans de nombreuses recherches d'entreprises industrielles qui souhaitent s'implanter. Mais les contraintes environnementales, le parc industriel existant vieillissant, une desserte en transports en commun insuffisante et la fiscalité réduisent fortement les projets d'implantation. Les projets endogènes aboutissent en grosse majorité. »