Huit tiers-lieux labellisés « Centre collaboratif connecté »

Ces tiers-lieux sont situés à Lognes (Coworking Services), Bussy-Saint-Georges (Au Cowork'), Roissy-en-Brie (Digital Village), la Ferté-Sous-Jouarre (E-Cre@), Coulommiers (E-L@b), Lieusaint coworking, Donnemarie-Dontilly (Jehol) et à Chelles (CosyWork'in).

Elaboré par des professionnels (opérateurs d'espaces, experts, employeurs, aménageurs et collectivités territoriales), ce label donne de la cohérence à l'offre délivrée par ces diverses formes d'espaces de travail, rend lisibles et accessibles les services proposés et conforte employeurs et utilisateurs sur les mesures de sécurité. Ce label est aussi un véritable outil accélérateur du développement du télétravail et de la mobilité.