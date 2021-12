Hôteliers et restaurateurs dénoncent le désengagement des acteurs de l'assurance

Sur le terrain l'Umih, ne cesse de constater « le silence assourdissant des assureurs » ainsi « qu'une multiplication des pratiques non-responsables et non-solidaires », comme si la crise n'existait pas. Plusieurs initiatives sont nées au sein de la profession pour « dénoncer ce manque de responsabilité criant des assureurs » et sensibiliser l'opinion publique – « Assurez ou on va tous y rester ! », « Assureurs... Lâcheurs », ainsi que des pétitions lancées par de grands Chefs.

Le Gouvernement est conscient du problème posé par le refus des assureurs de venir secourir ces professions qui n'ont jamais été prises en défaut du paiement des primes d'assurance. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a d'ailleurs souhaité « qu'on puisse aboutir rapidement sur la définition d'un dispositif de catastrophe sanitaire qui puisse être couvert par les assureurs », en précisant que « ça ne pourra s'appliquer qu'à l'avenir et pas au passé » lors d'une audition avec la commission des Affaires économiques du Sénat lundi 6 avril.

Comme le précise l'Umih, « C'est maintenant que nos entreprises ont besoin d'être couvertes et il n'est pas acceptable “qu'en temps de guerre”, 98 % d'entre elles se voient refuser par les assureurs toute prise en charge, même partielle, de leurs pertes d'exploitation au titre de la crise actuelle. (Source : enquête réalisée par l'Umih auprès de ses adhérents du 1er au 6 avril 2020).