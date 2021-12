Hôte Fonction : élus et chefs d'entreprise ont partagé leur quotidien

Pour permettre un développement plus harmonieux des territoires, pourquoi ne pas rapprocher les hommes politiques et les chefs d'entreprise ? C'est à cette question à laquelle ont souhaité répondre directement les Dirigeantes actives 77 avec l'événement « Hôte Fonction », dont la restitution a eu lieu dernièrement à la Chambre de commerce et d'industrie, à Serris. Par l'échange de leurs places respectives, élus et entrepreneurs ont pu découvrir ou redécouvrir les enjeux et les contraintes de ces deux fonctions.

Les contraintes du chef d'entreprise

« Le chef d'entreprise crée de l'emploi, des richesses, il y a aussi une vraie différence en termes de trésorerie et de prise de risque », a observé Jean-Paul Michel, maire de Lagny-sur-Marne, ajoutant que le chef d'entreprise devait aussi parvenir à garder une hauteur de vue.

« On s'aperçoit que notre capacité d'action est faible par rapport au chef d'entreprise, même si les communautés de communes sont actrices du développement économique », a-t-il également ajouté. Mais pour lui, ces deux mondes, bien qu'ayant des règles et des objectifs différents, se retrouvent autour de cet « engagement commun de mener à bien un projet ». « Il faut avoir les épaules larges pour gérer toutes ces contraintes », a-t-il estimé.



Un constat partagé par Martine Duvernois, conseillère départementale du canton de Torcy, pour qui le chef d'entreprise « porte beaucoup de responsabilités et de contraintes ». Outre le management et la gestion du personnel, ce dernier doit également « garder un œil sur les normes » qui évoluent sans cesse. « Ils n'ont que très peu de repos et sont sur le front 24h/24, je suis très admirative », a-t-elle ajouté en référence à son binôme Éric Gizolme, dirigeant de l'Imprimerie de Chabrol.

Un autre regard sur l'activité de maire

Sandra Lecomte, coach équestre au domaine de Haute Maison, a pu profiter de la double casquette du maire de Lésigny, Michel Papin. Elle a ainsi pu constater que si le métier de chef d'entreprise est multifacettes, celui de maire « l'est encore plus ».



L'édile doit en effet « construire un projet et utiliser son influence pour le faire passer » mais doit, à la différence du chef d'entreprise, partager des objectifs communs avec ses adversaires politiques. « En entreprise, on travaille plutôt avec des personnes qui partagent toutes nos idées, il y a donc une capacité d'adaptation différente en politique », a-t-elle souligné. Michel Papin a, de son côté, souligné « l'expertise et les connaissances » qu'il fallait développer pour faire fonctionner une petite entreprise de horse coaching.

Line Magne, maire de Moissy-Cramayel, a apprécié la possibilité de disposer d'un « autre regard » sur son activité. « Il faut beaucoup de dynamisme pour être chef d'entreprise », a-t-elle constaté, suite à son partage d'expérience avec Christelle Loze, créatrice d'une école Montessori à Melun.



« Un maire est aussi chef d'entreprise. C'est une personne multifonction qui dispose de connaissances sur beaucoup de sujets », a relaté Christelle Loze. « Cet échange a permis de mettre en perspective les rythmes de l'entreprise et de la mairie qui sont différents. Si on les connaît, on peut plus facilement les accepter. »



Jérôme Guyard, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry et entrepreneur, a de son côté incité les chefs d'entreprise à s'engager plus encore en politique. « Il y a un temps pour se plaindre et un temps pour agir », s'est-il amusé.



Brice Rabaste et Guy Geoffroy, maires de Chelles et de Combs-la-Ville, ont plutôt relevé les ressemblances entre les deux rôles. « Globalement, nous avons le même fonctionnement, des difficultés communes, le métier de maire a aussi considérablement évolué », a souligné Brice Rabaste. Guy Geoffroy a de son côté estimé qu'il s'agissait de « deux mondes qui n'en forment en réalité qu'un ». Les deux fonctions obligent à ainsi « s'investir personnellement et à prendre des risques ». « Entrepreneurs comme élus doivent faire attention à ne pas s'isoler » a-t-il souligné en guise de conclusion, partant pour réitérer l'expérience.