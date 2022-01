Hors-Normes étend son service de livraison de fruits et légumes bio « moches »

Depuis avril 2020 Hors Normes se donne pour mission trouver des consommateurs aux fruits et légumes bio français refusés par les circuits de distribution traditionnels en raison de leur aspect physique. L’entreprise a déjà réussi à convaincre de nombreux clients franciliens réguliers et, grâce à l’ouverture récente de 13 nouvelles villes, est désormais disponible dans 50 villes d’Ile-de-France.

Participation des producteurs à cette initiative responsable

L'idée vertueuse de Hors Normes a germé dans l'esprit de Grégoire Carlier en début d'année 2020, alors que peu de solutions existaient alors en amont de la chaîne de valeur pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Hors Normes permet désormais aux producteurs français de fruits et légumes bio de commercialiser la part « rejetée » de leur stock, soit 5 % en moyenne, en direct aux Franciliens aujourd'hui et à tous les Français demain. Question tarifs, ils sont jusqu'à 40% inférieurs à ceux des magasins BIO.

Près de 2 ans après son lancement, ce sont plus de 2 000 Franciliens qui reçoivent chaque semaine leur panier dans l’un des 200 commerces partenaires ou à domicile. Récemment, le service Hors Normes a ouvert à Clamart, Le Plessis-Robinson, Sceaux, Meudon, Sèvres, Antony, Bagneux, Châtillon, ChâtenayMalabry, Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine, Chaville et Ville d’Avray. Il est désormais disponible dans 50 villes franciliennes.

Sur son site, www.horsnormes.co, la start-up propose 6 formats de paniers, allant de 11,50 euros à 28 euros. Un panier mix contient en moyenne 10 variétés de fruits et légumes.

Exportation en Europe de « l’épicerie du moche »

Forte d’une première levée de fonds en septembre dernier, d’un montant de 1,5 million d’euros, la start-up a récemment lancé son service à Lyon et espère ouvrir dans les prochains mois un troisième entrepôt au sein d’une autre grande ville française (Toulouse, Bordeaux, Lille sont à l’étude), et un quatrième dans une capitale européenne. L’entreprise ambitionne également d’étendre sa gamme aux autres produits alimentaires refusés par la distribution traditionnelle (mal conditionnés, avec une DLC courte, fin de série...), afin de devenir une épicerie en ligne du quotidien pour un maximum de consommateurs engagés. En parallèle, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au site web de Hors Normes, afin de proposer aux clients une expérience de commande et de livraison plus personnalisée.