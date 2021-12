Hôpital de Melun-Sénart : une extension prévue pour 2023

D'un coût de 37 millions d'euros, ce chantier sera livré en 2023 et a été confié à l'entreprise Spi Batignolles. A la demande du Groupement hospitalier du sud-Île-de-France (GHSIF) et dans le cadre d'un partenariat avec la Mission emploi insertion de Melun Val de Seine (MEIMVS), Spi Batignolles devra réserver 13 000 heures à 25 personnes éloignées de l'emploi (demandeurs d'emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, travailleurs handicapés et jeunes sans qualifications).

En attendant cette extension (qui devrait amputer le parking actuel de quelques places de stationnement), des travaux ont débuté en septembre dernier, afin de créer une nouvelle aile qui accueillera un service d'hospitalisation de cardiologie et de néphrologie d'une capacité de 36 places. Les entreprises de Vaux-le-Pénil Hanny et ESBGI sont chargées de ces travaux, qui coûteront 2, 15 millions d'euros et dont la livraison est prévue pour le premier semestre 2021.