Hôpital de Melun : deux blessés dans une attaque au couteau

Vive émotion au sein du groupe hospitalier sud Île-de-France de Melun après l’attaque au couteau par un déséquilibré survenue dans la soirée du mercredi 30 novembre et qui a fait deux blessés.

François Braun, le ministre de la Santé, s’est même rendu le lendemain au chevet d’une des victimes et a partagé l’émotion du personnel de l’établissement hospitalier. Les deux personnes sérieusement blessées sont un cadre de santé de 51 ans, touché à l’artère fémorale et opéré dans la foulée (son pronostic vital n’est plus engagé), et un visiteur âgé d’une trentaine d’années.

La direction de l’hôpital de Melun a mis en place une cellule d’urgence médico-psychologique et a renforcé la sécurité du site avec la présence d’un agent supplémentaire dans l’atrium et la fermeture des différents accès durant la nuit.

L’agresseur interné d’office

L’auteur des faits est un homme de 30 ans qui venait de s’enfuir de l’hôpital de Coulommiers. Il est arrivé au Santépôle de Melun en bus et avait un comportement étrange qu’un cadre de santé a remarqué. Celui-ci s’est alors dirigé vers lui et c’est à ce moment-là que son agresseur lui a assené un coup de couteau à l’avant-bras. Un témoin de la scène s’est interposé et a tenté de secourir le soignant, mais lui aussi a été poignardé. L’individu a pu finalement être maîtrisé juste avant l’intervention de la police.

Il a été renvoyé à l’hôpital de Coulommiers où il a été interné d’office, car son état mental ne permettait pas une garde à vue, selon le parquet de Melun.

À lire aussi I www.lemoniteur77.com/hopital-400-000-euros-de-materiel-medical-voles-a-l-hopital-116386.html