Hooke se lance dans la conception d’ouvrages béton

Après un fort développement en seulement quatre ans d’existence, le bureau d’études Hooke, leader dans le domaine de la conception d’échafaudages, passe du métal au béton. La jeune pousse née à Serris (elle compte trois autres agences à Aix-en-Provence, Rouen et sur l’île de la Réunion) a, en effet, décidé de s’attaquer au marché de la conception d’ouvrages béton aussi bien dans le neuf que dans l’ancien. Un nouveau débouché pour cet acteur de la construction qui allie réactivité, expertise technique et proximité commerciale. Depuis sa création, en 2018, celui-ci a d’ailleurs conçu plus de 3 000 structures et séduit plus de 400 clients.

Ce choix stratégique a été notamment dicté par la variété des types de conception qu’offre le béton : fondations, éléments structurels, infrastructures ou ouvrages d’art. Pour mettre toutes les chances de son côté, Hooke (15 salariés) a renforcé son équipe avec un pôle dédié à ces travaux, afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations des acteurs de cette filière (architectes, promoteurs ou collectivités).

Plusieurs réalisations depuis septembre

La procédure est déjà bien rodée. Après avoir analysé et défini le besoin sur le chantier, les ingénieurs et techniciens de Hooke interviennent dans la réalisation des études : notes de calculs, plans de coffrage, plans de ferraillage et visuels. S’ensuit une série de modifications potentielles avant la réalisation de l’étude d’exécution définitive et validée. Le suivi de chantier fait également partie des prestations proposées. Il permet de vérifier la conformité des travaux aux plans validés.

Depuis le lancement de cette nouvelle offre, en septembre dernier, la start-up du Val d‘Europe a été sollicitée pour mener diverses missions : création d’ouvrages, ouverture de murs, de trémies, renforcement ou encore soutènement. Plusieurs réalisations sont déjà à son actif : renforcement de balcon en béton armé sur un logement en région parisienne, création de fondations d’une nouvelle école à Mayotte, diagnostic structurel d’une école dans l’Eure, création d’une cage d’ascenseur dans un parking sous-terrain en Normandie et ouvertures de trémie dans un ancien centre industriel dans le Vaucluse.

« Jusqu’à présent, nous sous-traitions les prestations d’études béton, mais comme la demande était croissante, nous avons fait le choix d’internaliser pour continuer de tenir nos promesses en termes d’accompagnement technique et de réactivité », souligne Christophe Deleau, fondateur et directeur de Hooke. Les clients ne s’en plaignent visiblement pas.