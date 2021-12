Hommage à Michel Dufet au musée Bourdelle

Le musée jardin Bourdelle dévoile sa nouvelle exposition de meubles Art déco créés par Michel Dufet (1888-1985), architecte décorateur d'intérieur et gendre du célèbre sculpteur français Antoine Bourdelle (1861-1929). Cette exposition présente pour la première fois le mobilier de ce designer français légué au Département par son épouse, Rhodia Dufet-Bourdelle. Une invitation à remonter le temps et à plonger dans l'époque de l'entre-deux-guerres durant laquelle les goûts avant-gardistes ont émergé.

Michel Dufet fait, en effet, partie de ces créateurs futuristes qui ont inventé l'Art déco. À travers son travail prolifique (mobilier luxueux, décors de cinéma, de théâtre et de prestigieux paquebots), il est devenu l'un des designers français les plus talentueux du xxe siècle.

Ses créations répondent à une double mission, esthétique et sociale. Fondateur de la Société Meubles Artistiques Modernes (SMAM) en 1913, Michel Dufet s'est fait notamment connaître par ses dessins de meubles, tissus et papiers peints de plusieurs cabines du paquebot Le Normandie. À partir de 1947 et après son mariage avec la fille d'Antoine Bourdelle, il va monter des expositions et des conférences en France et à l'étranger pour faire connaître l'œuvre de son défunt beau-père.

Militant de l'art moderne, Michel Dufet a travaillé pendant toute sa carrière à l'élaboration d'un « style d'aujourd'hui », tenant compte des exigences de la vie quotidienne, de l'évolution esthétique et des apports du machinisme. Sa curiosité scientifique et son imagination l'amènent à créer des mobiliers aux matériaux innovants comme le bureau moderniste en zinc et laque rouge présenté au public après 15 ans de sommeil dans les réserves du musée.

Cette exposition est aussi l'occasion de (re) découvrir dans le jardin les magnifiques sculptures en bronze réalisées par Antoine Bourdelle. Les visiteurs pourront ainsi apprécier les arbres fruitiers ou décoratifs, s'assoir à une table pour contempler le Monument à Rodin ou le Centaure mourant, tout en humant les mille senteurs de ce jardin conçu par Michel Dufet.

Parallèlement, le musée propose une riche programmation culturelle : spectacles, ateliers artistiques ou de relaxation, stages de danse pour enfants et adultes (sur réservation). Des visites guidées sont également organisées certains dimanches.

Musée-jardin Bourdelle :

1, rue Dufet-Bourdelle, hameau

du Coudray Egreville.

Tél. : 01 64 78 50 90.

bourdelle@departement77.fr.

Ouvert tous les jours (sauf les lundis

et mardis), de 10 h 30 à 13 h

et de 14 h à 18 h, jusqu'au 19 septembre.