Théatre : Histoire de la violence, à la Ferme du Buisson

Caché derrière une porte, Édouard écoute sa sœur, Clara, raconter à son mari ce qu'il vient de lui confier. Ce sont ses mots à elle, c'est son histoire à lui. Alors qu'il rentrait d'un repas de Noël, Édouard, sur son chemin, fait la rencontre de Reda. Ils passent la nuit ensemble, puis tout bascule. Menaçant Édouard avec une arme, il tente de l'étrangler, puis le viole.

Sous les lumières crues, trois interprètes donnent vie à ce récit intime, sensible et brutal. Par la collision de leurs gestes et de leurs discours, c'est la violence physique, sociale, symbolique qui s'incarne dans une performance charnelle et radicale.

Laurent Hatat est metteur en scène. Avec sa compagnie, Anima Motrix, il aime questionner l'altérité, les rapports de domination sociale et les violences qu'ils induisent.

Emma Gustafsson et une chorégraphe d'origine suédoise. À la fois actrice et danseuse, elle approfondit ainsi sa réflexion sur le mouvement dansé porteur d'émotion dans le jeu théâtral.

Vendredi 24 janvier à 20 h 45, samedi 25 janvier à 20 h et dimanche 26 janvier à 17 h

La représentation du samedi 25 janvier sera suivie d'une rencontre avec Édouard Louis.

Allée de la Ferme – Noisiel

Tél. : 01 64 62 77 00