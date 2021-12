Heureux lauréats du concours Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne

La remise des prix de l’édition 2015 du concours Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne s’est tenue le mardi 9 juin à Serris. Précédée par une conférence à l’attention des dirigeants et repreneurs, elle a réuni des parcours d’expériences de cessions et de reprises diverses vécues par des chefs d’entreprise seine-et-marnais.

« À ce jour, de nombreuses entreprises ne trouvent pas de repreneur et sont contraintes à la cessation pure et simple de leur activité et à se séparer de leurs salariés. Il est primordial de soutenir et d’accompagner ces entrepreneurs qui ont choisi de céder leur entreprise ou de reprendre des activités existantes, et les mettre en relations les uns avec les autres. C’est ce que nous faisons à la CCI Seine-et-Marne » souligne Jean-Charles Herrenschmidt , son vice-président.

Les lauréats « reprendre & réussir 2015 »

Prix TPE : Claude Fraissinet / IRM Usinage (Meaux)

Activité : mécanique de précision. Étude, conception et réalisation de moules pour le thermoformage et les mousses.

L’avis du jury : combat sur de nombreux fronts simultanés, déménagement, construction, redressement des comptes, perspectives au niveau de l’emploi, constitution d’une équipe, certification, gestion humaine.

«Depuis la reprise de l’entreprise, j’ai voulu mettre en avant les salariés, notamment en déménageant et en construisant un nouvel atelier, l’année dernière. Aujourd’hui, les meilleures conditions de travail sont réunies pour le bien-être des salariés.

C’est bien, mais cela ne suffit pas ; il y a aussi la productivité et le chiffre d’affaires. C’est pour cela que depuis deux ans, nous nous sommes développés dans la sous-traitance aéronautique en achetant une machine-outil dédiée à ce secteur porteur. J’envisage aujourd’hui d’élargir notre accès à ce marché en accédant à la certification ISO 9100. »

Claude Fressinet, dirigeant d’IRM Usinage

Prix PME : Hugo Mazoyer / Création JMC (Marne-la-Vallée)

Activité : fabrication d’articles pour grandes marques.

L’avis du jury : évolution d’un homme employé depuis près de 20 ans dans l’entreprise, monté en compétences et ayant fortement contribué au sauvetage de l’entreprise, transformation d’un outil artisanal en outil industriel en préservant les salariés, implantation réussie en Seine-et-Marne.

Coup de Cœur du jury : Simon Lesimple / Le Jardin des Bruyères (Poligny)

Activité : restauration, traiteur, soirées à thèmes et location de matériel.

L’avis du jury : investissement humain et challenge pour dynamiser une restauration dans un environnement rural, gros effort de communication, utilisation de produits locaux, esprit d’entreprendre à 34 ans et diversification des activités.

«C’était un challenge de développer l’activité ici, de fidéliser les clients existants. J’étais déjà traiteur auto-entrepreneur et j’ai donc jumelé l’activité réception avec l’activité restauration. Un de nos atouts réside dans les soirées à thème que nous organisons. Nous transformons entièrement le restaurant pour des soirées orientales, espagnoles, etc. Il y a toujours une surprise pour les clients, une danseuse ou une animation particulière. »

Simon Lesimple, dirigeant des Jardins des Bruyères