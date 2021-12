Héroïques ! Le spectacle historique de Meaux

« Terre de Brie, terre de nos ancêtres, tantôt riante sous les blés ondulants au rythme du vent léger, tantôt gonflée par le sang et les larmes des hommes. 1000 ans de tempêtes, de guerres et de révolutions…1000 ans de vie, de construction, de résistance et de souffle nouveau… Des invasions barbares à nos jours, voici l'Histoire de Meaux, notre histoire… »

Dans le cadre prestigieux de la Cité épiscopale, au pied de la Cathédrale, Meaux invite à découvrir cette nouvelle création “Héroïques !” qui concentre les énergies et les talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens… Magie des lieux, beauté des musiques et richesse de l'histoire sous le regard de Bossuet, l'Aigle de Meaux, de Napoléon, de Victor Hugo et de Charles Péguy… 1h15 d'émotion !

Depuis 1982, la Ville de Meaux présente un spectacle historique de grande ampleur, dans ce décor réel et historique exceptionnel. Au cours des 34 ans écoulés, différentes versions se sont succédées avec le même succès.

La direction artistique de cette nouvelle création est assurée par Pierre Corbel. Il met en scène plus de 500 bénévoles, dans une évocation théâtrale, musicale, historique et artistique retraçant les grandes heures de l'histoire de Meaux en 75 minutes.

Les représentations à venir : les 7, 8, 14 et 15 septembre à 21h45.

Réservation au 01 64 33 02 26

ou sur https://spectacle-meaux.fr.

Enfants de moins de 12 ans :

5 euros. Le spectacle est gratuit pour les moins de 4 ans.

Cathédrale Saint-Etienne de Meaux, Place Charles de Gaulle, Cité épiscopale, Meaux.