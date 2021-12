Hermès entame son recrutement

C'est en octobre dernier que l'entreprise de sellerie-maroquinerie avait annoncé vouloir s'implanter sur deux sites en France, pour créer 250 emplois à terme par atelier.

L'unité seine-et-marnaise verra le jour d'ici 2020 à Montereau-Fault-Yonne, impliquant la création d'une formation diplomante. La société ne transige pas sur la qualité, les candidats sélectionnés débuteront une formation dès le 3 septembre. Ces sessions se renouvelleront entre 2018 et 2019.

Le recrutement s'adresse à tous les profils, sans condition de diplôme. Les candidats sont invités à candidater à l'adresse patrick.malcuy@pole-emploi.fr. À la suite de quoi un processus de recrutement se mettra en place, incluant des tests techniques et psychotechniques entre mai et juillet.

Pour obtenir une aide au montage du dossier ou pour la préparation de l'entretien, le service municipal de l'emploi DEFI Montereau se tient à la disposition des candidats.

Hermès, sellier devenu une icône du luxe



C'est en 1837 que Thierry Hermès fonde une fabrique de selles et de harnais pour chevaux. En 1878, Charles-Émile Hermès prend la succession de son père et étend les activités d'Hermès vers la maroquinerie à destination des cavaliers. En 1914, les petits-enfants du sellier fondateur obtiennent l'exclusivité de l'utilisation de la fermeture éclair en France. C'est le début des bagages et des sacs luxueux à l'instar du fameux sac Kelly, crée en 1935. Aujourd'hui, la maison déploie sa créativité à travers une grande diversité de métiers : maroquinerie et sellerie, prêt-à-porter féminin et masculin, chaussures, accessoires, mobiliers, parfums… Elle emploie plus de 12 000 personnes dans le monde et compte 307 magasins. La Maison a acquis la dimension d'un groupe international, tout en restant une entreprise à taille humaine, fidèle à un savoir-faire artisanal, vieux de 180 ans.