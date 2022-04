“Help !“, une offre en faveur des travailleurs indépendants

Ce dispositif vise à prendre en charge globalement et efficacement les travailleurs indépendants en difficulté et à les orienter vers les différents organismes pouvant leur proposer une aide. Cette démarche proactive se traduit notamment par des alertes relayées par les services administratifs, les équipes en charge de l’accueil numérique, téléphonique et physique des organismes de la Sécurité sociale. Les artisans, commerçants, professions libérales et auto-entrepreneurs, qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement (paiement de leurs cotisations sociales, prise en charge de leur santé, étude de leurs droits aux prestations sociales et à la retraite), doivent répondre en ligne à 12 questions. Le formulaire sera accessible prochainement sur le site de l’Urssaf Île-de-France.