Hébergement d'urgence : les maisons en kit arrivent

Baptisé « Le toi », ce dispositif consacré à l'hébergement d'urgence a été présenté récemment à Esmans, près de Montereau, en présence notamment d'Emmanuelle Wargon, nouvelle ministre déléguée au logement. Ces hébergements modulaires pourront accueillir des personnes en situation de précarité et seront utilisés lors des plans grand froid ou à l'occasion de l'évacuation de campements.

Mesurant 4m2 minimum, en aluminium et toile PVC et montables manuellement en une dizaine de minutes (elles pourront être installées notamment dans des gymnases ou d'autre lieux fermés), ces maisons en kit ont fait l'objet d'une commande de 50 unités par Emmaüs. C'est l'agence Centdegrés qui a conçu ces abris à titre gracieux et c'est l'entreprise Liberté Events (qui possède une agence à Esmans) qui sera chargée de la fabrication de ces structures provisoires.

L'Etat va devenir partenaire de ce projet, selon les propos de la ministre du logement, et pourrait contribuer au financement ces maisonnettes (2 000 € l'unité). Emmaüs, qui a donc commandé 50 exemplaires (correspondant à une capacité d'accueil de 200 personnes), va d'ailleurs lancer prochainement un appel à soutien auprès de mécènes, afin de participer à l'acquisition et à la promotion de ce type d'hébergement d'urgence.