Hatik et Tessae en concert à Melun

Le 25 mai prochain, Hatik et Tessae, invités d’honneur de cette nouvelle édition des Amplifiés, feront vibrer les murs de l'Escale, la salle de spectacles de Melun. Après sa mixtape “Chaise pliante“ certifiée platine, son single “Angela“ double diamant, “Jok'Air“ diamant également et le titre “Adieu mon amour“ single d'or, Hatik présente son premier album “Vague à l'âme“. Quant à Tessae, ses premiers EP “Printemps“ et “Été“ ont révélé une artiste ancrée dans son époque où les productions hip-hop audacieuses sont au service de la mélodie. Toujours en quête d'excellence et dotée d'une incroyable détermination, cette artiste de 20 ans n'a de cesse d'explorer pour toujours s'améliorer. Eklips, Youka, Mbald, Cosimah, Soluza et 6Francs seront également à l’affiche ce 25 mai

Parallèlement aux concerts, des animations sur le thème des cultures urbaines sont également prévues : bornes d'arcade “retrogaming“, micro-trottoir avec la journaliste Yasmina Benbekaï, DJ Mum's, brocante vinyles, fresque avec le collectif de graffeurs V3M, ainsi qu’une démonstration de danse par la compagnie Emoi. Enfin, des stands de prévention autour de la santé et de la sécurité routière vous attendent.

Les Amplifiés, mercredi 25 mai (à partir de 16 heures), à l’Escale : avenuede la 7e Division blindée américaine, Melun. Tarif : 9 euros.