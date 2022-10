Harcèlement scolaire : le Département récompensé pour sa campagne

Les "Trophées des Départements" sont un événement national organisé par la rédaction du “Journal des Départements“. Le but est de distinguer les départements les plus actifs et de valoriser leurs initiatives, qui contribuent au développement économique, social, culturel, environnemental, sanitaire et technologique de la France. C’est Christian Robache, vice-président en charge de la sécurité et des bâtiments départementaux, qui a reçu le prix.

Les membres du jury ont décidé de récompenser l’engagement très fort du Département de Seine-et-Marne pour sa campagne de lutte contre le harcèlement scolaire. Ils se sont appuyés sur la grande qualité du dossier, le sérieux, ainsi que la mise en place d’un plan d’actions complet.

Une nouvelle campagne en 2022-2023

En effet, pour faire face au harcèlement scolaire qui touche près de 700 000 jeunes en France chaque année, le Département avait lancé, à la rentrée 2021, une campagne de sensibilisation grâce à divers moyens : affiches dans les abribus, kakemonos dans les collèges, 50 000 sets de table remis aux élèves demi-pensionnaires, boîte à idée digitale, kit de communication, documentaire de 24 minutes (“Derrière les maux“), convention avec l’association Marion La Main Tendue (ateliers de sensibilisation et accompagnement d’un projet pédagogique dans 12 collèges durant deux ans) et création de salles de confiance dans les collèges.

Lors de la dernière rentrée scolaire, le Département a poursuivi son engagement avec le lancement d’une campagne de sensibilisation et d’éducation aux outils numériques. Cette nouvelle opération a pour objectif de donner aux collégiens les outils et les ressources nécessaires au développement des compétences qui leur permettront d’identifier les dangers du web.