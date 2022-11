Harcèlement scolaire : Brigitte Macron à la rencontre des collégiens d’Esbly

Ce déplacement en Seine-et-Marne s’inscrivait dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire organisée ce 10 novembre et dont le slogan est “Et si l’autre, c’était toi ?“. Brigitte Macron était accompagnée de Pap Ndiaye et de Franck Riester, respectivement ministres de l’Education nationale et des Relations avec le Parlement, ainsi que de Charlotte Caubel, secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance.

La “Première dame de France“ s’est entretenue avec les élèves du collège Louis Braille d’Esbly qui ont participé à un clip vidéo de sensibilisation contre le harcèlement scolaire réalisé par la chaîne M6. D’une durée d’un peu plus de trois minutes, ce petit film est diffusé à la télévision à partir de ce 10 novembre. Le tournage s’est déroulé le 30 septembre et le 1er octobre dans l’enceinte du collège et a réuni une cinquantaine de jeunes, élèves et membres de l’espace jeunesse d’Esbly. Ils ont été sélectionnés après avoir remporté, en 2021, le Prix coup de coeur de la meilleure vidéo lors du concours “Non au harcèlement“ qui a rassemblé 70 000 collégiens.

Des élèves ambassadeurs

13 élèves du collège d’Esbly vont prolonger leur engagement contre le harcèlement en devenant ambassadeurs dans le cadre du programme pHARe, plan de prévention à destination des écoles et des collèges. Leur rôle sera de repérer les élèves isolés, de les accompagner et d’alerter la direction de leur établissement.

« C’est un combat que j’ai entamé il y a cinq ans et que je mène avec vous. Le programme pHARe a commencé avec Jean-Michel Blanquer (ancien ministre de l’Education nationale). Pap Ndiaye le reprend et l’amplifie. On avance. Il y a beaucoup de signalements, car maintenant, vous en parlez », a déclaré Brigitte Macron en s’adressant aux collégiens présents.