Happy Théra, une école du digital pour les professionnels du bien-être

Une étude récente a montré que les salariés français sont plus stressés qu'avant la crise sanitaire. Plus que jamais, ils ont besoin d'être accompagnés par des professionnels du bien-être. Encore faut-il en trouver ! Car faute de compétences dans le domaine du numérique, ces spécialistes sont rarement visibles en ligne et perdent ainsi énormément de temps à comprendre comment utiliser internet, alors que la demande est croissante.

C'est donc pour en finir avec ce paradoxe que Pierre-Olivier Lair, créateur d'une agence web, formateur et auteur aux éditions Nathan, a fondé à Champs-sur-Marne Happy Théra, une école du digital dédiée aux professionnels du bien-être et du soin. Etre visible en ligne suppose, en effet, un réel savoir-faire. Dans ce contexte, Happy Théra apparaît comme un accélérateurde business avec, en prime, une réelle valeur ajoutée : l'adaptation de la formation à l'appétence technique de chacun. Chaque thérapeute va ainsi découvrir les stratégies à implémenter dans son activité et se faire aider dans leur application opérationnelle. « En leur permettant de mettre en place les enseignements reçus, nous les libérons d'une lourde charge mentale. Ils n'ont plus à se soucier de l'aspect technique », précise Pierre-Olivier Lair.

Créer un écosystème

Les enseignements (en distanciel) et les accompagnements (12semaines) qu’il propose sont destinés à tous ceux se trouvant dans une relation d’aide avec leurs clients ou patients (thérapeutes, coachs, praticiens en médecine alternative ou santé naturelle…). Happy Théra accepte les professionnels qui démarrent leur activité ou qui exercent déjà à partir du moment où ils ont besoin d’améliorer significativement leurs résultats (clientèle, chiffre d’affaires, visibilité…) ou d'automatiser certaines parties de leur activité.

Aujourd’hui, Pierre-Olivier Lair souhaite créer un écosystème complet. Pour cela, une équipe va être mise en place avec des spécialistes dans le domaine du digital (réseaux sociaux, web marketing…), ainsi que des coachs en développement personnel ou des préparateurs mentaux. À terme, des partenariats vont être noués avec des écoles qui forment les praticiens bien-être, afin de leur proposer des interventions complémentaires à leurs enseignements.