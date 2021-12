Happy Business Day, le 23 mai

Le 23 mai prochain, la H Center de La Rochette accueille la deuxième édition du Happy Business Day, journée collaborative dédiée au développement de son activité́ professionnelle. L'occasion pour les porteurs de projets, les chefs d'entreprise et les investisseurs d'échanger et de partager, le tout dans une dynamique de création de valeurs co-construites. Les organisateurs préparent un environnement propice et une ambiance conviviale pour développer les relations humaines essentielles au développement de chaque entreprise.

Pourquoi venir au Happy Business Day ? Pour trouver de la ressource, renforcer son réseau, échanger sur ses nouveaux projets ou partager des moments conviviaux. Que l'on soit visiteur ou exposant, c'est surtout l'envie de partager, d'apporter ou de trouver des solutions concrètes pour son activité qui rassemblera les participants.

L'événement est gratuit pour les visiteurs.

Inscription en ligne : www.happybusinessday.fr.

Rendez-vous le 23 mai prochain au H Center de La Rochette, 11 rue Benjamin Franklin de 9h30 à 17h.

Contact : Laurent Lahaulle : 06 19 92 22 43 l.lahaulle@hcenter.fr; Sindy Girault : 06 64 95 10 68 contact@blendedcom.com