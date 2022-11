Handicap : un forum consacré au maintien dans l’emploi le 17 novembre

Comme chaque année, Seine-et-Marne Emploi Handicap (SMEH), organisme gestionnaire de Cap emploi 77, propose ou s’associe à une série d’événements à l’occasion de la Semaine européenne pourl’emploi des personnes handicapées. Cette manifestation, prévue du 14 au 20 novembre, proposera plus d’une douzaine d’événements en Seine-et-Marne.

Le jeudi 17 novembre aura lieu notamment le forum “Maintien dansl’emploi“ à Dammarie-les-Lys. Cette opération, qui s’adresse aux employeurs du département, permettra de découvrir de nombreuses possibilités de compensation du handicap, afin de donner la possibilité à ces collaborateurs en situation de handicap de rester en emploi.

Ateliers et conférences dédiés au handicap

Les employeurs pourront ainsi échanger avec l’équipe maintien de Cap emploi 77 et rencontrer des partenaires et des fournisseurs. Ils auront aussi la possibilité de tester du matériel ergonomique. Plusieurs ateliers et conférences, consacrés aux différents types de handicap (moteur, maladies chroniques, invalidantes et évolutives, psychique, mental, troubles cognitifs, auditif et visuel), seront organisées au cours de la journée.

En 2021, Cap emploi a permis le maintien dans l’emploi de 117personnes en situation de handicap et au 15 octobre,272 employeurs étaient accompagnés, afin de trouver une solution de maintien pour leurs salariés.

Forum “Maintien dans l’emploi“ : jeudi 17 novembre (9h30-12 heures et 13h30-16h30) : 200, rue de la Fosse aux Anglais, Dammarie-les-Lys.

Inscription obligatoire : contact.maintien@capemploi77.fr. Renseignements : 01 64 79 59 32.