Handicap : le Département signe une nouvelle convention

Cette troisième convention triennale, signée avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) marque la continuité de la volonté du Département d'insérer et de maintenir dans l'emploi des agents en situation de handicap. Elle prévoit un financement partagé fixé à un million d'euros, avec un plan d'action articulé autour de six axes prioritaires. Le Département prévoit notamment, dans les trois années à venir : de « recruter et d'accueillir d'avantage d'apprentis, de stagiaires ou d'alternants et de titulariser des personnels en situation de handicap, de former les collaborateurs en relations avec les agents en situation de handicap et de mettre à disposition un matériel spécifique sur-mesure et de mettre aux normes l'ensemble des bâtiments et sites départementaux ». La collectivité relancera également des campagnes de sensibilisation au handicap auprès de ses personnels.

Trois conventions triennales

Des actions en faveur des personnes en situation de handicap avaient déjà été menées dès 2009, avec une première convention triennale. Des actions avaient permis de favoriser l'accessibilité aux postes de travail, de faciliter le recrutement et de former les agents en situation de handicap, pour une meilleure intégration dans les services du Département. Le taux de 6 % de travailleurs handicapés avait alors été atteint. La deuxième convention triennale, ajoutant un cinquième axe de travail sur la sensibilisation, l'information et la formation de l'ensemble des personnels au thème du handicap, avait connu à son terme un taux de 7,07 % de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE).