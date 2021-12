Handicap et Maintien dans l'Emploi en Seine-et-Marne

L’intensification des rythmes de travail dans un contexte économique de plus en plus difficile, l’allongement de la durée de vie au travail, la population active vieillissante, la montée des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squelettiques sont autant d’éléments qui font de la santé au travail aujourd’hui un enjeu majeur de la santé publique mais également de la gestion des ressources humaines dans les organisations.

Dans ce contexte, l'objectif de cette conférence était de permettre aux différents acteurs du maintien dans l’emploi d’anticiper au mieux les risques de désinsertion professionnelle et de mobiliser les mesures et aides existantes dans le cadre du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’informer sur les évolutions récentes et les outils de maintien dans l’emploi de ces publics fragiles.

Etaient présents le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés de la Seine-et-Marne (SAMETH : service départemental financé par l’Agefiph et le Fiphfp), le centre de réadaptation de Coubert, et surtout l’Assurance maladie avec notamment un référent du service de prévention des risques professionnels de Seine-et-Marne.