Habitat 77 va connecter ses immeubles avec plus de 5 000 capteurs

« C'est une véritable révolution technologique », s'enthousiasme avec fierté Denis Jullemier, le président d'Habitat 77. « Cette innovation va permettre de réduire les délais et les coûts de maintenance. Nous allons être dans l'instantané et la relation clients va être améliorée. C'est l'aboutissement d'un travail collectif de près de deux ans. »

Cette opération, dont l'investissement s'élève à 1,2 million d'euros (financé entièrement par l'opérateur sur ses fonds propres), est une grande première en France, selon les dirigeants du bailleur social. Après une phase de test qui se déroule actuellement, ce dispositif, qui a été sélectionné pour participer à la prochaine édition des Trophées de l'innovation, sera opérationnel à partir d'octobre prochain.

Innovation majeure, cette technologie, appelée “Internet des objets”, permet de surveiller à distance le bon fonctionnement de différents équipements installés dans les parties communes, via l'installation de plus de 5 000 capteurs et de transmettre des informations en temps réel. Cette solution de maintenance prédictive et curative s'inscrit dans le cadre du déploiement de la solution de gestion de la relation client (GRC) baptisée ‘‘Easy”, un outil numérique de relation clients conçu pour adresser instantanément des alertes automatiques aux prestataires de maintenance et entrer directement en communication avec les locataires.

Pour Habitat 77, l'objectif principal est évidemment d'améliorer le service rendu à ses locataires et d'assurer une meilleure gestion de son parc immobilier locatif en Seine-et-Marne (18 431 logements). C'est donc une démarche ambitieuse et innovante dans laquelle le bailleur social de Melun a décidé de s'engager. Rendez-vous maintenant en octobre pour la mise en pratique et les premiers effets bénéfiques de ce progrès technique.