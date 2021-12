Habitat 77 réhabilite la résidence Beauregard à Nemours

Cette opération entre dans le cadre du plan stratégique du patrimoine d'Habitat 77 pour la période 2021-2030. L'ambition du premier bailleur social de Seine-et-Marne est de tendre vers des objectifs qualitatifs en termes notamment de développement durable et de maîtrise des coûts d'énergie. Un investissement de près de 12,4 millions d'euros a été ainsi programmé, s'inscrivant dans la continuité de ceux déjà engagés entre 2019 et 2020.

Habitat 77 a, en effet, déjà entamé de nombreux travaux d'aménagement de la voirie et des espaces extérieurs avec notamment la création de 71 places de parking supplémentaires et la rénovation de 167 autres. Cet engagement a été complété par une réfection totale des chaussées, des espaces verts, de l'éclairage public et par une reprise partielle des réseaux d'assainissement (plus de 1,3 million d'euros). Plus attractive à terme, la résidence Beauregard sera dotée d'une nouvelle identité visuelle et fonctionnelle, parfaitement intégrée à son environnement.

Pour la réalisation de ce projet, Habitat 77 va s'entourer d'une équipe de maîtrise d'œuvre composée d'un architecte, d'ingénieurs thermiques et des chargés de l'ordonnancement et du suivi de l'ensemble des travaux en milieu occupé. Les prochains travaux, liés à la construction d'une aire de retournement (70 800 euros), débuteront le 21 septembre pour une durée de deux mois. Les travaux sur la dalle de parking commenceront aussi en septembre. Ils consisteront en un décapage et une réfection totale du complexe d'étanchéité existant, suivis d'un apport de nouvelles terres végétales couplé d'un engazonnement des espaces verts et complétés par l'installation de nouveaux équipements urbains. Cette réhabilitation doit, en outre, permettre de lutter efficacement contre la précarité énergétique avec l'espoir d'obtenir une note thermique ambitieuse qui passera de la classe F à la C.

Enfin et malgré la crise sanitaire, Habitat 77 a souhaité maintenir un lien de proximité avec les habitants par le biais d'une permanence en accès libre trois heures par semaine. Les prises de rendez-vous sont toujours possibles et des gardiens sont présents sur le site. Le bailleur social a également développé son centre de relations clients en investissant sur de nouveaux outils numériques avec notamment un extranet locataires accessible depuis le site internet d'Habitat 77 et l'application mobile ‘'My Habitat 77''.