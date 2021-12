Habitat 77 : opération nettoyage à Melun

Dégradation, troubles, incivilités et insécurité : face à cette situation préoccupante régnant au sein de l'immeuble (18 étages et 68 logements) situé au 17, avenue du Maréchal Juin, à Melun, Habitat 77 a décidé passer à l'action. Le but de cette opération spectaculaire était d'offrir aux locataires de meilleures conditions de vie et une jouissance apaisée de leur lieu de résidence.

Cette réhabilitation, qui a duré quatre jours à la fin du mois de mai, s'est traduite par des travaux d'électricité (plus d'une centaine de luminaires remplacés), de menuiserie (portes coupe-feu et portes d'accès changées) et de peinture (entrée et halls). D'autre part, les gaines techniques et les portes des parties communes ont été réparées, divers objets (matelas, chariots de magasins et chaises), obstruant le passage, ont été retirés, les systèmes de sécurité incendie et de désenfumage ont été changés et plusieurs parties communes (halls, escaliers, couloirs, paliers, sols, murs et plafonds) ont été nettoyées. Cette reprise en main du bailleur va également s'accompagner de l'installation de deux nouvelles caméras de surveillance. Quant à la présence nocturne depuis plusieurs mois d'agents de sécurité de la société Protection Plus, elle commence à produire ses effets.