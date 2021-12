DM Immo lance deux programmes à Melun

DM Immo investit Melun. Basée à Lieusaint, cette société de promotion immobilière a donné récemment le coup d’envoi des chantiers de deux futures résidences implantées au cœur de la ville-préfecture. Leur livraison est prévue pour mai 2022.

Il y a, tout d’abord, “Patton II“ (avenue du Général Patton), une opération de 51 logements sociaux (3 050 m2 du studio au T5, dont 5 % seront adaptés aux personnes à mobilité réduite) vendus dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) au bailleur social Habitat 77. Cette opération, dont l’investissement s’élève à 8, 2 millions d’euros, est labélisée “E+ C-“, label expérimental préfigurant la RE 2020 (nouvelle règlementation environnementale des bâtiments neufs). Cette future résidence, composée de trois bâtiments, intègrera un parking en sous-sol pour voitures et un local spécifique pour les motos.

“Estelle“, le second projet situé rue Marcel Houdet, comptera 30 logements, dont 12 à vocation sociale, toujours vendus en VEFA à Habitat 77. Les 18 autres, en accession, seront commercialisés par DM Immo. L’ensemble de l’opération est labellisé “NF Habitat HQE“. Cette résidence sera aussi dotée d’un parking en rez-de-chaussée comprenant 30 places (dont 12 emplacements pour les voitures du locatif social et six places pour les motos). Le coût de ce second programme s’élève à 1, 9 millions d’euros environ.

A noter que les logements sociaux, encadrés par Habitat 77 (plus de 60 au total sur les deux résidences), vont entrer dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de la ville de Melun.

Avec ces deux nouveaux programmes, DM Immo prouve encore son dynamisme. « Nous restons fidèles à notre politique avec des opérations immobilières exemplaires en Seine-et-Marne, souligne Dominique Mocquax, son gérant. Nous sommes fiers de proposer des logements sociaux ou destinés à l’accession, ainsi que des commerces où il fait bon vivre. »