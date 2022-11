Habitat 77 inaugure une résidence multigénérationnelle à Othis

Dans le cadre d’un projet de vie sociale résidentielle (PVSR), Habitat 77 souhaite accompagner le vieillissement des habitants à leur domicile et agir au niveau de la résidence pour un vivre-ensemble adapté à tous les âges. C’est dans ce but que la nouvelle résidence Joséphine Baker (103 logements, dont cinq adaptés aux personnes à mobilité réduite) a été construite à Othis. Son investissement global s’élève à un peu plus de 16 millions d’euros.

Favoriser le lien social

En coeur de ville, cette résidence propose une salle d’activitéscommune de 130 m2 pour favoriser le lien social et la mise en place d’animations, facilitant le quotidien des futurs locataires.

Le concept de résidence intergénérationnelle désigne un ensemble de logements conçu pour accueillir différentes générations : célibataires, familles ou personnes âgées. Les différentes générations ne partagent pas le même toit, mais vivent dans un même ensemble résidentiel. Un animateur dédié assure une présence humaine forte.