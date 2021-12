Habitat 77 et Initiatives 77 unis contre les discriminations au logement

L'union fait la force. Habitat 77 et Initiatives 77, deux organismes liés au conseil départemental de Seine-et-Marne, ont décidé de conjuguer leurs ressources en faveur des ménages les plus démunis. L'objectif est de répondre à la problématique du relogement adaptée aux situations sociales difficiles. Anne-Laure Fontbonne et Denis Jullemier, présidente et président d'Initiatives 77 et d'Habitat 77, viennent de signer une convention de partenariat plaçant l'humain au cœur de leurs actions et où l'habitat est perçu comme un instrument de solidarité.

Les deux organismes se sont ainsi engagés à développer la notion de « bail glissant ». Cet outil d'insertion doit permettre de favoriser et sécuriser l'accès au logement pérenne des ménages en difficulté avec la possibilité de devenir (ou redevenir) locataire en titre dans les 24 mois. Cette opération se déroulera en deux temps. Initiatives 77 va d'abord louer auprès d'Habitat 77, en son nom propre, le logement qu'il sous-louera ensuite à l'occupant avec un accompagnement social. Ensuite, le bail sera transféré à l'occupant qui deviendra, en toute autonomie, locataire de son propre logement. Habitat 77 (qui, en 2019, a mis 18 558 appartements et maisons à la disposition de 102 communes de Seine-et-Marne) va réserver 120 logements exonérés de versement de caution à l'entrée dans les lieux.