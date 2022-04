Gus en spectacle au Mée-sur-Seine

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show le 22 avril à partir de 20 h 30. Cet artiste a découvert la magie grâce à un échange universitaire à Hong Kong. En 2015, il accède à la finale de l’émission " La France a un incroyable talent ". En 2017, il rejoint la bande d’Arthur et la nouvelle émission française sur la magie et intègre la troupe internationale " The Ilusionnist 2.0 ". Depuis, il poursuit son ascension et joue dans des salles parisiennes prestigieuses comme le Palais des Glaces ou les Folies Bergères. Cet as de la manipulation fait apparaître, disparaître et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires réalisés avec humour, tendresse et une pointe de romantisme.

Le MAS : 800, avenue de l’Europe, Le Mée-sur-Seine. Tél. : 01 64 64 08 75. Tarifs : 18 et 16 euros.