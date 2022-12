Guignes : Habitat 77 construit une gendarmerie et 16 logements de fonction

En 2012, Habitat 77 avait livré un premier projet de construction sur la commune de Guignes, soit 25 logements, dont 12 pavillons réservés au personnel du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) et 13 appartements locatifs sociaux (situés rue du Noyer du Grès).

Le 21 novembre, c’est un nouveau programme de construction d’une brigade de gendarmerie (comprenant des locaux de service et techniques, ainsi que 16 logements de fonction) qui a débuté. Ce nouveau projet a été confié au cabinet TecnovaArchitecture et représente un investissement global de 8 260 000 euros. Le terrain est situé au 3, rue Saint Abdon, dans un environnement rural, près à la fois dans une zone d’activité et commerciale et d’une zone pavillonnaire.

Il s’agit de la deuxième gendarmerie construite par Habitat 77 après celle de Mormant il y a une quinzaine d’années.