Guide Vert Michelin 2017 : une étoile pour le musée de Préhistoire

Les étoiles sont attribuées chaque année en fonction de neuf critères, discutés et validés collégialement par les rédacteurs et les éditeurs du guide qui soulignent ainsi l'intérêt patrimonial et touristique d'un lieu. Le guide qualifie donc d' « intéressant » le musée et explique qu'il « est installé dans un bâtiment résolument moderne, au centre d'une des régions d'Île-de-France les plus riches en sites préhistoriques et en monuments mégalithiques. »

Le musée s'était déjà vu décerner en 2016 un « certificat d'excellence » par le site de voyageurs TripAdvisor. « Outre le musée et ses collections, cette nouvelle distinction récompense le travail accompli chaque jour par les personnels du Département pour préserver et faire découvrir au grand public la richesse culturelle et historique du territoire », souligne Jean-Jacques Barbaux, président du conseil départemental de Seine-et-Marne.

Le musée, qui a accueilli près de 27 000 personnes en 2016, présente et met en valeur les collections et données scientifiques de la Préhistoire et de la Protohistoire issues de toute la région Île-de-France. Le parcours de visite retrace ainsi ces grandes périodes, des plus anciens chasseurs jusqu'à la fin de l'Âge du Fer, et dévoile la richesse archéologique du Bassin parisien. Ce sont environ 3 400 objets qui sont exposés - dont « une barque carolingienne exceptionnelle par son âge (834 apr. J.-C.) », souligne le Guide Vert - tandis que ses réserves archéologiques en recèlent plus de 2 millions.