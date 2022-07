Guérard : le chantier de la future station d’épuration d’eau lancé

Mise en service en 1970 à Guérard, la station d’épuration actuelle ne répond plus aux exigences réglementaires et sa capacité n’est plus suffisante. La future installation traitera, à terme, les effluents du bourg et des hameaux et son dimensionnement permettra de traiter les charges collectées jusqu’en 2050.

La Communauté d’agglomération concrétise ainsi un projet engagé par la Communauté de communes de la Brie des Moulins. Il s’agit d’un équipement indispensable pour la qualité de vie des habitants et pour la préservation de l’environnement (à travers le traitement des rejets dans le milieu naturel). Le montant de cet investissement s’élève à 2, 6 millions d'euros. Une opération soutenue financièrement par l'Agence de l'Eau Seine Normandie, la Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne.

Par ailleurs, l’agglomération Coulommiers Pays de Meaux prévoit un programme d'investissement pluriannuel à hauteur de 28 millions d'euros sur tout le territoire. En 2022, deux autres stations d'épuration seront ainsi terminées à Pierre-Levée et Dammartin-sur-Tigeaux, tandis que des projets démarreront à Amillis, Chevru et Maisoncelles-en-Brie.