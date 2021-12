Groupe Elcimai: De l'enveloppe industrielle durable à la logistique verte 4.0

L'usine du futur constitue-t-elle le fer de lance du développement du Groupe Elcimaï ? L'usine du futur constitue-t-elle le fer de lance du développement du Groupe Elcimaï ?

Nous faisons depuis longtemps la promotion du concept d'une usine flexible, s'adaptant en permanence aux besoins évolutifs des entreprises. Il y a quatre ans, le Groupe Elcimaï a constitué un groupe de travail autour de l'usine du futur, considérant, compte tenu de notre expertise, que l'industrie 4.0 nécessitait un immobilier nouveau et adapté à la “néoindustrie”. On parle de “réindustralisation” de la France, mais pour nous, les relocalisations vont imposer de nouveaux process et même de nouvelles productions.

Quels ont été les résultats de ces études prospectives ?

Trois idées ont été développées. Nous avons baptisé la première “Rue de l'industrie”. Selon nous, en effet, la production industrielle va devoir se faire une place dans les métropoles. Ces dernières ne pourront pas se développer uniquement avec le commerce, l'artisanat et les services. Ce type d'industrie urbaine implique donc des choix stratégiques, en termes de réserves foncières et de mobilités. Le Groupe Elcimaï a également déposé le mot “indulogistique”. Il traduit, dans la compétition internationale actuelle, l'imbrication des flux et des livraisons – matières premières, distribution... –

avec les nouveaux sites de production, autour d'une notion de proximité géographique des acteurs et de la supply chain. Le troisième concept identifié est celui de l'usine modulable. Aujourd'hui, notamment avec le numérique, les rythmes d'évolution de la production sont beaucoup plus rapides. Nous avons travaillé avec PSA sur l'unité de production du futur, capable s'adapter aux besoins avec une agilité extrême. La flexibilité est essentielle pour les industriels.

C'est ainsi que l'enveloppe industrielle durable voit le jour ?

Oui, Hervé Marcastel, notre directeur de l'innovation, a poussé cette idée d'enveloppe industrielle durable. C'est un concept d'usine banalisée conçue pour différents types d'utilisateurs capable, par exemple, de passer rapidement d'une chaîne de production aéronautique à l'élaboration de produits cosmétiques. La structure de l'usine permet ainsi de répondre à différentes typologies de fabrication industrielle en s'adaptant aux besoins spécifiques d'un nouveau process, notamment en termes de surfaces des halls de production.

Nous avons également échangé avec PSA sur ce sujet. En fait, nous déconnectons le process de fabrication de la structure immobilière. Nous proposons également de la flexibilité sur l'équipement des sites, notamment en termes de fluides et d'énergie.

Le “durable” souligne ici la dimension environnementale. La plupart des industriels sont actuellement en recherche de production “zéro carbone”. Cette tendance est très forte. Le respect de l'environnement devient un élément extrêmement important, pour les producteurs comme pour les consommateurs. Le Groupe Elcimaï est clairement positionné dans cette dynamique vertueuse, avec ce modèle inédit d'enveloppe industrielle durable qui a vocation a devenir un standard. Une équipe projet est en place. Le programme pilote va se développer sur 18 mois, avec le soutien de l'EPA Sénart, à Cesson, en Seine-et-Marne. Nous avons bloqué un foncier sur le secteur du Bois des Saints-Pères pour développer sur 5 ha cette “maquette numérique”.

Votre “Programme logistique verte 4.0” est aussi en phase avec ce respect de l'environnement qui s'impose ?

Ce programme est actuellement développé en partenariat avec BNP Paribas Real Estate mais aussi des groupes industriels, comme Schneider Electric, pour l'exploitation numérique des sites, et des start-up comme C-Car et Macauto qui proposent des véhicules électriques partagés pour les trajets domicile-travail. Le travail a également porté sur l'optimisation des consommations énergétiques – par l'intermédiaire d'outils numériques et de capteurs – et, par voie de conséquence, celle des coûts d'exploitation. Les énergies renouvelables sont par ailleurs présentes via des stations d'hydrogène et des stations voltaïques mises en place sur les toits des entrepôts. Nous avons parallèlement avancé sur le volet social, avec la société Arès, à travers des solutions d'insertion de personnes qui sont en dehors du marché du travail. Avec le Cluster Innovations Logistique d'Île-de-France nous avons également pris en compte le fluvial. Le camion reste l'élément majeur des transports, mais nous introduisons 20 % de logistique fluviale.

Cet ensemble de mesures a donné un programme, baptisé “Bienveillance”. Nous sommes actuellement en recherche d'un terrain de 10 hectares en Île-de-France, qui soit à proximité d'un port fluvial – il y en a 18 dans la région – pour lancer ce programme pilote et imposer à l'utilisateur, chargeur ou industriel, l'organisation du système tel qu'il est défini. Nous sommes là dans une logistique verte. Si nous trouvons ce foncier et si un accord est trouvé avec la BNP Paribas Real Estate, nous pouvons rapidement lancer une opération en blanc.