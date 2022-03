Grosse saisie de drogue et d’armes à Dammartin-en-Goële

La valeur marchande de la drogue, découverte à Dammartin-en-Goële, dépasse les 8 millions d'euros. Défavorablement connu de la justice et surveillé depuis octobre dernier, un homme âgé de 20 ans a été interpellé. Il a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé endétention. Habitant la Seine-Saint-Denis, il se trouvait dans ce logement de Dammartin-en-Goële utilisé comme “nourrice“. Hormis cette grosse quantité de drogue, les enquêteurs ont également saisi cinq fusils d’assaut de type Kalachnikov et environ 250 cartouches. Enfin, 7 000 euros en liquide ont été découverts. L’individu interpellé pourrait faire partie d’un réseau d’importateurs alimentant des revendeurs de drogue et des call centers franciliens effectuant des livraisons à domicile.