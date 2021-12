Grisy-Suisnes : Musée de la Rose

Vous y découvrirez de nombreuses variétés de roses, l’histoire de celles-ci et des ateliers reconstitués tels que celui du bottelage des roses, une serre en bois d’époque, un stand de ventes de roses des anciennes Halles, des vitrines exposant les outils des rosiéristes… Un stand de vente de roses est à la disposition du public et une salle d’exposition vous proposera d’admirer des maquettes de village et de la seigneurie de l’amiral de Bougainville créé par Georges Provins. Le musée est ouvert tous les dimanches de 15h à 18h. Renseignements à museedelarose@gmail.com .