Grève SNCF : Jean-Louis Thiériot obtient la fin des zones blanches

Comme le précise le président du Département, "Je me suis entretenu avec Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien. Ce dernier a notamment évoqué des arguments techniques pour expliquer le fait que la Seine-et-Marne était transformée en « zone blanche » ferroviaire lors des 2 derniers jours de grève. J'ai indiqué que cette situation était intolérable pour les Seine-et-Marnais et qu'il était impensable qu'une telle situation se renouvelle. Le responsable de la SNCF a fait savoir que l'entreprise ferait tout son possible pour qu'aucune desserte importante de Seine-et-Marne se retrouve à nouveau avec zéro train ce lundi."

Un plan de circulation sera diffusé sur le site seine-et-marne.fr et sur le Facebook du Département de Seine-et-Marne.