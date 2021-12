Grève perlée : la SCNF va dédommager les voyageurs

Le principe d'un dédommagement significatif du Pass Navigo et de la carte Imagine R pour les mois d'avril et de mai a été acté par SCNF et Île-de-France Mobilités (ex-Stif), pour les voyageurs utilisant les lignes SNCF en Île-de-France et qui ont subi les conséquences de la grève des cheminots.

Ainsi, la SNCF remboursera aux abonnés franciliens 50 % du Pass Navigo et Imagine R pour avril et mai. Pour les salariés qui bénéficient du remboursement employeur, ce geste commercial représente la valeur de 2 mois de Pass Navigo.

S'agissant des lignes qui ont été sinistrées, sans trains et sans alternative, notamment en Seine-et-Marne, il a été convenu le principe d'un geste complémentaire dont les modalités restent à définir. « Je me réjouis que les salariés seine-et-marnais fortement impactés par la grève bénéficient très prochainement d'un dédommagement supplémentaire, souligne le président du Département Jean-Louis Thiériot. Je pense notamment aux voyageurs empruntant les trains des lignes P et R. »