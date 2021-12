Grève des chauffeurs de bus : les remboursements sont ouverts

Cette grève a perturbé les services des lignes régulières des bus sur le territoire seine-et-marnais pendant plusieurs semaines, entre début septembre et fin octobre. Les secteurs de Melun, Fontainebleau, Sénart, et Marne-la-Vallée ont été les plus touchés. Aujourd’hui, l’heure est au remboursement et les usagers de ces différents réseaux de bus Transdev (porteurs d’un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable pendant ces deux périodes) peuvent désormais se faire rembourser. Les formulaires dédiés sont à retrouver sur le site internet d’Île-de-France Mobilités. Celui concernant Sénart est à retourner au plus tard le 29 novembre. Pour Marne-la-Vallée, la date limite est fixée au 6 décembre, tandis que pour Melun, c’est le 7 décembre qui a été retenu. Passé ces délais, aucune demande ne pourra être prise en compte.

Renseignements : www.iledefrance-mobilités.fr