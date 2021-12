Gretz-Ozoir : Valorisation des ordures ménagères

Situé entre Gretz-Armainvilliers et Ozoir-la-Ferrière, cet équipement a pour but de réduire des tonnes de déchets produits tout au long de l’année par la Seine-et-Marne, et aussi en partie par l’Ile-de-France, en les transformant en compost. Le Sietom (Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères), professionnel dans le traitement d’affinage et de maturation de production de compost normé, aura en charge de mener à bien cette réorganisation des déchets. Nicole Klein (préfète de Seine et Marne) et le Conseil général ont participé financièrement à la réalisation de ce projet de 29 millions d’euros, avec pour objectif de préserver la Seine-et-Marne de la quantité de détritus qui lui est attribué en essayant de limiter la pollution des sols tout en respectant la qualité de vie des riverains. Un procédé est étudié pour limiter les nuisances olfactives.