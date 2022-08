Greenkub, le spécialiste des studios de jardin

Des mètres carrés habitables supplémentaires chez soi (de 11 à 40 m2) livrés en cinq jours, sans permis de construire et garantis 15 ans : tel est le concept séduisant de Greenkub. Portée par un marché de l’aménagement en plein boom, l’entreprise de Montpellier connaît une croissance effrénée : 22 millions d’euros de chiffre d’affaires (un CA qui double tous les ans depuis 2019), plus de 130 salariés d’ici la fin de l’année et un carnet de commandes qui ne désemplit pas. Cet essor fulgurant pousse Greenkub à opérer des choix stratégiques, afin de devenir une entreprise de taille intermédiaire (ETI) d’ici 2025.

Pour cela, la jeune pousse a décidé de faciliter le quotidien de ses équipes pour gagner en efficacité. Un outil de ludification a été ainsi mis en place pour améliorer les informations transmises aux collaborateurs, réduire les temps de traitement et la charge mentale. Chaque client dispose désormais d’un espace personnalisé en ligne regroupant toutes les informations liées à sa commande. Les circuits avec les sous-traitants sont également optimisés pour améliorer la productivité et diminuer les déchets lors de la fabrication. « On atteint une taille critique où il faut opérer de vrais changements stratégiques. Toutes nos décisions actuelles vont orienter notre avenir. Le marché est large (18 millions de maisons individuelles en France) et l’enjeu est énorme », explique Alexandre Gioffredy, fondateur et président de Greenkub.

© Greenkub

En ouvrant récemment une antenne à Meaux, Greenkub a donc fait le choix d’un réseau logistique de proximité dans le but de rationaliser les flux. La plateforme de Meaux est constituée d’un pôle technique, avec une équipe de pose de sept personnes. « On s’est rendu compte que fabriquer à la demande générait une perte importante de matière lors de la découpe des panneaux de bois. Désormais, fabriquer en série nous permet de réduire de 30 % les déchets tout en proposant du sur-mesure », ajoute le patron de Greenkub.

D’autre part et depuis le début de l’année, la start-up a ouvert un centre de formation pluridisciplinaire où les installeurs historiques forment les nouveaux arrivants à tous les métiers du bâtiment (électricité, menuiserie, charpente, plomberie…). L’objectif est d’en former plus de 50 par an. Soutenue par le fonds d’investissement Newfund, Greenkub est également présente en Belgique, en Espagne et au Portugal.