GreenCity : accord pour une « route de 5ème génération »

A l’occasion de la 3èmeédition de GreenCity, Vincent Eblé, sénateur, président du Département et Gérard Eude, vice-président du Département et vice-président du comité de pilotage GreenCity, président des agences Seine-et-Marne Développement et Descartes Développement, ont signé un accord-cadre avec l'Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) et l'établissement public d'aménagement EPAMARNE, pour une « route de 5ème génération ».

Le Département met à disposition son réseau routier (la RD 199 sur le territoire de Champs-sur-Marne, Noisiel, Lognes et Torcy) dans le cadre d’une expérimentation. Seront testées des technologies permettant à la route d’être un vecteur de production et de transport de l’énergie, de réguler la circulation et de s’auto-diagnostiquer.

Pour Vincent Eblé, « la route se trouve au cœur des enjeux économiques et sociaux de la Seine-et-Marne…Le Département, dans le cadre de ses responsabilités de gestionnaire routier, a toujours souhaité soutenir l’innovation routière. C’est ainsi que chaque année, nous menons des chantiers expérimentaux en lien avec ses objectifs de développement durable, plus particulièrement en matièred’utilisation de matériaux recyclés, d’enrobés basse température. »