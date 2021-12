Grandes vacances :

"Il y aura un après-coronavirus. Mais pour l'instant, (...) je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages car la situation aujourd'hui est encore trop incertaine", a indiqué M. Djebbari sur Franceinfo. "Je leur dis d'attendre." "Bien malin celui qui sait décrire demain l'offre de transport et qui sait décrire exactement le moment où nous allons commencer à déconfiner", a-t-il expliqué, alors que le trafic ferroviaire et aérien est pour l'instant très fortement réduit. "Nous travaillons, notamment au ministère des Transports, sur différents scénarios pour préparer la reprise de l'activité" à la fin du confinement de la population, a-t-il remarqué. Mais "je rappelle que la priorité absolue du moment, c'est l'effort collectif que nous faisons de rester chez nous pour empêcher la propagation de ce virus", a insisté Jean-Baptiste Djebbari.

De son côté, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a affirmé que les propos de M. Djebbari portaient sur "les vols à l'étranger". Il n'était "pas en train de dire que les Français ne pourraient pas partir en vacances cet été". "On peut recommander aux Français de profiter de notre beau pays pour les prochaines vacances, ce qui aidera aussi le secteur du tourisme", a-t-elle conclu.