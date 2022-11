Grande collecte solidaire de jouets

Aider les familles les plus modestes et éviter le gaspillage. Tels sont les objectifs d’Ecosystem, une entreprise à but non lucratif spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets et organisatrice de l’opération “Laisse parler ton cœur” en partenariat avec le Smetom Geeode, le Syndicat mixte de l'est seine-et-marnais pour le traitement des ordures ménagères. Cet appel au don va, en effet, permettre à des centaines de familles modestes d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, mais également de prolonger la durée de vie de milliers de jouets.

Tous types de jouets usagers peuvent être collectés à condition qu’ils soient complets et en bon état : électriques, électroniques, en bois, de construction, de société, déguisements, peluches ou encore poupées. Confiés à la ressourcerie du Smetom Geeode, les jouets seront ensuite triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état pour qu’ils soient offerts ou revendus à prix solidaires à l’occasion des fêtes de fin d’année.

450 communes impliquée en France

En 12 ans, l’opération “Laisse parler ton cœur“ a permis de collecter 13 135 hottes, soit l’équivalent de 198 000 kgde jouets. Ecosystem espère ainsi sensibiliser petits et grands au geste du don, mais également à la seconde vie qu’il est possible de donner à tous les jouets stockés et non utilisés. Concernant les jouets qui n’auront pas pu être ni réparés ni réemployés, s’ils sont électriques ou électroniques, ils seront confiés à Ecosystem pour être dépollués et recyclés.

Cette année, cette grande collecte se tient dans 450 communes avec l’implication de 63 collectivités territoriales et 78 associations. Près de 700 points de collecte ont été mis en place, dont 10 en Seine-et-Marne.

Les points de collecte :déchetterie de Gouaix (rue du stade, Gouaix), déchetterie de Provins (chemin des Grattons, Provins), plateforme de Vulaines-les-Provins (RD 619, Vulaines-les Provins), déchetterie de Beton-Bazoches (chemin de la Mare à Guy, Beton-Bazoches), siège du Smetom Geeode (ZI RD 619, Nangis), déchetterie de Nangis (chemin de la Bouloye, Nangis), déchetterie de Verneuil l'Etang (rue Auguste Blanqui, Verneuil l’Etang), déchetterie de Donnemarie-Dontilly (route de Mons-en-Montois, Donnemarie-Dontilly), déchetterie de Villiers Saint-Georges (rue des Marêts, Villiers Saint-Georges) et déchetterie de Jouy-le-Châtel (rue du cimetière, Jouy-le-Châtel).