Grand Paris Sud : une start-up de l'éco-pépinière primée

IPSIIS vient d'être désignée lauréate de la Fondation Solar Impulse, sur 70 nominés et sur les 1 000 solutions efficientes pour accélérer la transition énergétique. Elle développe des mousses minérales isolantes, incombustibles et réfractaires, ainsi que les procédés de production et de mise en œuvre de ces matériaux. Cette solution de construction et d'isolation permet de produire des bâtiments durables et de maîtriser la consommation d'énergie dans tout le cycle de vie du produit. Le label “efficient Solution” cherche à combler le fossé entre l'écologie et l'économie, en présentant des projets qui réunissent une protection de l'environnement et une viabilité financière. Il s'agit de « montrer aux gouvernements, aux acteurs locaux et aux décideurs que ces solutions sont une vraie opportunité pour atteindre une croissance économique verte ».