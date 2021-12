Grand Paris Sud : un stand up pour le climat avec le WWF

Suite à la publication en 2018 d'un livre vert (comprenant un diagnostic relatif au climat, à l'énergie et à la qualité de l'air) et à la signature d'un contrat de transition écologique en 2019, l'agglomération de Grand Paris Sud a émis la volonté « d'agir localement et de faire de la transition écologique et énergétique un facteur d'inclusion territoriale, économique et sociale ». L'interco considère en effet que les politiques de transition énergétique doivent être accompagnées « d'un volet social fort » pour répondre « à la fois à l'urgence écologique et à la vulnérabilité de certaines familles ». Un enjeu partagé par le WWF France, qui a souhaité accompagner les territoires qui font face à ces problématiques, dont Grand Paris Sud. C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été signé avec le WWF, lequel doit contribuer au renforcement des objectifs prévus dans le PCAET (Plan climat-air-énergie) de l'interco et à leur appropriation par les communes du territoire (rénovation des logements, développement des énergies renouvelables).

Les deux partenaires ont aussi prévu d'organiser des « événements mobilisateurs » avec des acteurs du territoire. C'est notamment le cas du Stand-up pour le climat, « week-end de mobilisation face à l'urgence climatique », organisé récemment. L'événement, rythmé par des animations, a eu pour objectif de sensibiliser le public à la protection de l'environnement et à la transition sociale et écologique. De nombreuses initiatives du territoire en la matière ont aussi été mises en relief, à l'instar des prix récompensant les meilleurs projets pour le climat. Les habitants ont été très nombreux à se mobiliser pour cet événement, avec près de 6 000 votants qui se sont exprimés sur la plateforme de l'appel à projets. Le prix Climat Grand Paris Sud a été remis à Alim' En Terre – des jardins dans les écoles, un projet porté par un collectif d'étudiants de l'IUT de Sénart. Il a reçu 3 000 euros, bénéficiera d'un accompagnement personnalisé et d'une médiatisation pour mettre en œuvre son projet. Le premier prix Climat des écoles Grand Paris Sud, doté de 1 000 euros, a, quant a lui, été remis à l'école Chanteraine de Savigny-le-Temple pour son projet Biodiversité, anti-gaspillage et écoresponsabilité. Les projets présentés dans le cadre du prix continueront d'être accompagnés par l'agglo, tandis qu'une réflexion est lancée autour des initiatives du territoire, avec un projet de plateforme à la clé.