Grand Paris Sud : un service inauguré pour favoriser l'accès à la langue

AVEC... C'est le nom du service expérimental mis en place sur l'ensemble du territoire de Grand Paris Sud, destiné aux jeunes enfants, parents, adolescents ou adultes en recherche d'emploi, qui éprouvent des difficultés d'accès à la langue. Sur ce territoire, doté de 19 quartiers prioritaires de la politique de la ville, quelque 20 000 personnes (20 % des habitants des quartiers prioritaires) sont concernées, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Or, il s'agit d'une « violence invisible dévastatrice pour la vie sociale, l'accès à l'éducation et à la vie professionnelle des habitants ».

Lancé en présence du ministre de la Ville et du Logement, ce dispositif permettra donc à chaque habitant d'être soutenu et accompagné dans le cadre d'un parcours, pour une meilleure pratique de la langue parlée ou du langage numérique.

Des guichets d'accueil sont mis en place, de sorte que les cycles d'apprentissage proposés puissent être adaptés aux publics visés. Pas moins de 23 villes, 50 ateliers et associations d'apprentissage sociolinguistique se sont positionnés pour la bonne réussite ce projet. Deux guichets ont été ouverts en avril et en mai au centre social Pablo Picasso de Grigny 2 et au Centre de la vie sociale de la Grande Borne. Le dispositif sera ensuite déployé progressivement sur l'ensemble du territoire à partir de juin et jusqu'en décembre 2020.