Grand Paris Sud soutient les étudiants confinés

Confinement dans de petits espaces, précarité, solitude : la crise sanitaire met des étudiants en situation de difficulté matérielle et/ou psychique avec, à terme, des risques de décrochage dans leur cursus. L'agglomération Grand Paris Sud, qui compte 20 000 jeunes dans les établissements du supérieur, mobilise ses services pour répondre à cette urgence.

Chaque mercredi, des live “Allô Campus” sont ainsi organisés via Zoom pour les étudiants qui peuvent interagir avec leurs pairs, mais aussi avec des personnels qualifiés de l'agglomération, des établissements d'enseignement du supérieur et des professionnels de santé. Cette communauté bienveillante ouvre un espace de parole et de partage d'informations pratiques et s'implique pour orienter les jeunes vers des structures ressources.

Différents services gratuits ont été également mis en place : distribution de colis alimentaires et de produits d'hygiène, préparation de repas chauds (sur demande) par la cuisine centrale, renforcement de l'offre de soins avec des permanences gratuites au sein d'un centre médical et enfin, création d'une page dédiée sur le portail campus.fr.