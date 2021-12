Grand Paris Sud sollicite ses habitants pour son plan climat air énergie

La phase de diagnostic achevée, l'agglomération de Grand Paris Sud lance une concertation sur son plan climat air énergie territorial (PCAET). Lors de cette phase « de dialogue et de mobilisation de l'ensemble des partenaires de l'agglomération », Grand Paris Sud sollicite l'avis des villes, des départements, des syndicats intercommunaux ou encore de la Région, mais aussi des habitants du territoire.

Pour plus de clarté, l'agglomération a conçu un Livre vert, qui s'efforce de compiler les grandes lignes du diagnostic, les enjeux du territoire ; ainsi que les axes stratégiques autour duquel doit s'articuler le PCAET.

Le plan climat est un projet de développement durable, « à la fois stratégique et opérationnel », qui est établi pour six ans. Les axes d'actions concernent notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie, ou encore l'amélioration de la qualité de l'air. Le Livre vert indique, à titre d'illustration, que les émissions directes et indirectes totales de gaz à effet de serre sur le territoire de Grand Paris Sud s'élèvent à environ 1,3 million de tonnes équivalent CO2, soit 4 tonnes équivalent CO2 par habitant. Quelque 33 % des émissions proviennent des consommations, 29 % des transports ; 28 % des bâtiments, et 4 % de l'industrie.

C'est la loi qui confie la mise en place des PCAET aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) de plus de 20 000 habitants.

Le bilan de concertation avec l'ensemble des contributeurs sera mis en ligne lors du premier trimestre 2019. Grand Paris Sud annonce analyser toutes les propositions et précise que certaines alimenteront le plan d'action. « Les autres seront conservées et pourront être réexaminées en fonction des évolutions et des ajustements du plan climat ».

Le PCAET sera définitivement adopté fin 2019.

Pour participer, il suffit de créer un compte puis de répondre au sondage sur

http://planclimat.grandparissud.fr/