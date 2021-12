Grand Paris Sud se dote d'un plan vélo

« Le renforcement et le développement des mobilités douces font partie d'un des leviers fondamentaux pour réussir le défi qui s'impose à toutes et tous de répondre à l'urgence sociale et écologique », estime Philippe Rio, vice-président chargé notamment du développement durable, qui précise que le plan vélo a fait l'objet d'une large concertation et d'une mobilisation de multiples acteurs locaux. « Il participera de manière concrète à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de Grand Paris Sud et matérialise l'engagement de notre agglomération en faveur d'une transition écologique, sociale et solidaire ».

Aussi, Grand Paris Sud met les petits plats dans les grands avec une enveloppe globale de 15 millions d'euros pour la réalisation d'un réseau conséquent d'ici 2030 et d'itinéraires cyclables pour « le vélo du quotidien »

entre 2020 et 2026. « Nous avons adopté à l'unanimité ce Plan Vélo qui constitue un outil de premier plan pour mettre en œuvre la transition sociale et écologique à Grand Paris Sud », explique Michel Bisson, président de Grand Paris Sud. « Ce projet, qui vise à faire du vélo un mode de déplacement à part entière en lui créant un écosystème adapté, s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de notre plan climat-air-énergie territorial, dont le programme d'actions va structurer notre action dans les mois et les années à venir ». Le plan vélo a lui-même été pensé de manière à déboucher sur des actions concrètes, basées sur six grands objectifs. Parmi eux : améliorer l'offre de stationnement vélo, développer l'offre de services et les aides, faire émerger une culture commune autour du vélo…

Certains objectifs seront déjà atteints au printemps prochain. D'ici la fin du 1er trimestre 2020, Grand Paris Sud prévoit l'installation de 300 arceaux dans les équipements communautaires et la réalisation des premiers aménagements (6,5 km). l'agglomération envisage aussi de lancer l'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique.

D'ici la fin du 2e trimestre 2020, elle prévoit d'éditer un plan des aménagements cyclables et d'organiser un événement festif autour du vélo.